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Attualità | 09 giugno 2026, 11:00

Villadossola, si inaugura il nuovo centro servizi del Ciss Ossola

La struttura ospiterà senior housing, bottega solidale e gruppi appartamento per anziani parzialmente non autosufficienti

Villadossola, si inaugura il nuovo centro servizi del Ciss Ossola

Sarà inaugurato mercoledì 10 giugno il nuovo centro servizi del Ciss Ossola realizzato a Villadossola. La struttura, che sorge in via Marconi, ospita la stazione di posta, housing temporaneo e una bottega solidale, oltre a gruppi appartamento per l’autonomia di anziani parzialmente non autosufficienti. Il taglio del nastro è previsto per le 10.30.

Il progetto è stato realizzato grazie a finanziamenti Pnrr dedicati al contrasto dei nuovi fenomeni di marginalità sociale e povertà e all’autonomia degli anziani non autosufficienti ed è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Villadossola insieme a Ciss Ossola e Ats Vco.

l.b.

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