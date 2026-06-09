Villadossola, si inaugura il nuovo centro servizi del Ciss Ossola

Sarà inaugurato mercoledì 10 giugno il nuovo centro servizi del Ciss Ossola realizzato a Villadossola. La struttura, che sorge in via Marconi, ospita la stazione di posta, housing temporaneo e una bottega solidale, oltre a gruppi appartamento per l’autonomia di anziani parzialmente non autosufficienti. Il taglio del nastro è previsto per le 10.30.

Il progetto è stato realizzato grazie a finanziamenti Pnrr dedicati al contrasto dei nuovi fenomeni di marginalità sociale e povertà e all’autonomia degli anziani non autosufficienti ed è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Villadossola insieme a Ciss Ossola e Ats Vco.