Questa sera il primo consiglio comunale del nuovo mandato Ferroni

Si riunirà questa sera, martedì 9 giugno alle 20.30, il nuovo consiglio comunale di Crevoladossola, convocato dopo le elezioni amministrative di fine maggio che hanno confermato Giorgio Ferroni alla guida del paese per il suo terzo mandato.

La seduta sarà dedicata principalmente agli adempimenti necessari per l'insediamento della nuova amministrazione. In apertura è prevista la convalida degli eletti alla carica di sindaco e dei consiglieri comunali, seguita dal giuramento del primo cittadino, atto che sancirà ufficialmente l'inizio del nuovo mandato.

Non sono attese novità sul fronte della giunta. Come già annunciato da Ferroni all'indomani del voto, la squadra amministrativa resterà invariata rispetto alla precedente esperienza. Andrea Cogliandro sarà nuovamente vicesindaco, mentre Paola Broggio, Mario Allegri e Adriano Rinaldi manterranno il ruolo di assessori. La comunicazione ufficiale delle nomine avverrà nel corso della seduta.

Il consiglio procederà inoltre con la costituzione dei gruppi consiliari e la designazione dei rispettivi capigruppo.

La riunione avrà un carattere prevalentemente istituzionale e servirà a definire formalmente la composizione degli organi comunali per i prossimi cinque anni. In chiusura sono previste la nomina della commissione elettorale comunale, della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari e l'approvazione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.