Villadossola piange Giuseppe Petrò, storico commerciante di corso Italia

Si è spento all'età di quasi 96 anni Giuseppe Petrò. Assieme ai fratelli per cinquant'anni è stato titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento di corso Italia a Villadossola. Un'attività avviata nel 1928 dai genitori e che Giuseppe ha proseguito con successo sino a inizio anni 2000 assieme ai fratelli.

"Nini" come lo chiamavano gli amici è stata una delle figure simbolo dell'Italia del dopoguerra. Il negozio Petrò è cresciuto negli anni fino a diventare punto di riferimento anche fuori i confini locali.

Lascia la moglie Ines e i figli Alessandra e Alberto. Giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Villadossola si terranno le esequie.