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Cronaca | 09 giugno 2026, 19:48

Villadossola piange Giuseppe Petrò, storico commerciante di corso Italia

Aveva quasi 96 anni. Con i fratelli ha guidato per oltre mezzo secolo il negozio di famiglia fondato nel 1928, diventato un punto di riferimento per tutta l'Ossola

Villadossola piange Giuseppe Petrò, storico commerciante di corso Italia

Si è spento all'età di quasi 96 anni Giuseppe Petrò. Assieme ai fratelli per cinquant'anni è stato titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento di corso Italia a Villadossola. Un'attività avviata nel 1928 dai genitori e che Giuseppe ha proseguito con successo sino a inizio anni 2000 assieme ai fratelli. 

"Nini" come lo chiamavano gli amici è stata una delle figure simbolo dell'Italia del dopoguerra. Il negozio Petrò è cresciuto negli anni fino a diventare punto di riferimento anche fuori i confini locali. 

Lascia la moglie Ines e i figli Alessandra e Alberto. Giovedì pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Villadossola si terranno le esequie. 

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