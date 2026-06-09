“Sei te stesso, sii te stesso”: a Villadossola la mostra fotografica di Michele Gavazza FOTO e VIDEO

“Sei te stesso, sii te stesso” è la frase che il fotografo, giornalista e videomaker Michele Gavazza pronuncia alle persone che deve ritrarre, prima di scattare la foto, per metterle a loro agio. Questa frase dà anche il titolo alla sua mostra fotografica. L'esposizione è stata inaugurata al Centro Culturale del Teatro la Fabbrica di Villadossola. Una cinquantina le foto che resteranno in mostra fino a domenica 14 giugno l'Ingresso è libero con orario da lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30, sabato e domenica dalle 16 alle 20.

Il percorso si apre con fotografie recenti dedicate ai ritratti di amici ossolani tra questi anche il sindaco di Villadossola Bruno Toscani. Ciò che lo interessa è l’essere umano nella sua autenticità, nella sua fragilità, nella sua capacità di mostrarsi o di nascondersi. Seguono alcuni scatti di attori e cantanti che ha avuto modo di incontrare al festival di Locarno e ad altri eventi.

Chiude il percorso un reportage, dedicato a un gruppo di giocolieri col fuoco realizzato come lavoro finale del corso alla scuola Kaverdash. La mostra è nata su sollecitazione del critico d'arte e organizzatore di eventi culturali e mostre Giuseppe Possa. Gavazza originario di Novi Ligure attualmente vive e lavora in Ossola.