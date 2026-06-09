'Basket al Badu', a Domodossola arriva la 12ª edizione

La storica manifestazione conferma la sua formula collaudata, capace di richiamare ogni anno atleti, appassionati e pubblico da tutta l’Ossola e non solo. Anche quest’anno il programma si svilupperà su due giornate: sabato spazio ai tornei Junior, mentre domenica sarà la volta del torneo Senior.

Non mancheranno le attività collaterali che negli anni hanno reso il “Badu” un appuntamento fisso dell’estate sportiva ossolana, tra cui la gara del tiro da tre punti, sempre tra le più seguite dal pubblico, e l’area food & beverage, attiva per tutta la durata dell’evento.

Il torneo si svolgerà come di consueto al campetto del Badulerio, impianto intitolato ad Alessio Spadazzi, giovane scomparso tragicamente nel 2017, oggi punto di riferimento per la pallacanestro giovanile e per le attività sportive del territorio. L’appuntamento è quindi fissato per il 20 e 21 giugno a Domodossola. Si ricorda che le iscrizioni sono ancora aperte al link.