Giochi, musica e beneficenza: a Domobianca torna il “Remember Richy”

Una giornata all’insegna del divertimento, della musica e della solidarietà per ricordare una persona speciale. Domenica 28 giugno Domobianca365 ospiterà infatti “Remember Richy”, evento organizzato in memoria di Riccardo Di Lonardo con l’obiettivo di sostenere l’attività dell’associazione Dottor Clown VCO attraverso una raccolta fondi.

L’iniziativa prenderà il via alle 11 con il ritrovo presso l’Alpe Lusentino e l’apertura delle iscrizioni gratuite alla “Gara dei nasi rossi”, dedicata a bambini e ragazzi dai 4 anni in su e suddivisa per fasce d’età. La partenza della gara è prevista alle 11.30.

Alle 12.30 i partecipanti si ritroveranno al Luse per il pranzo con costinata e polenta, accompagnato da canti e balli con la musica di Dj Tanza e dall’animazione di Davide e Azzurra.

Nel pomeriggio, alle 15.30, spazio alla presentazione di un corso di difesa personale e krav maga a cura di Andrea Giuliani e Graus Functional Training. Dalle 18 la festa proseguirà con ritmi latini grazie al dj Lenny e con l’animazione di Davide Zumbero, Alex Petrizzi e Cristian Tolotta, mentre alle 18.30 sarà servita una risottata.

Per tutta la durata della manifestazione non mancheranno attività dedicate ai più piccoli: giochi e truccabimbi con Serena, palloncini modellabili di ogni forma e giri in pony curati dall’azienda agricola “La Stella Alpina”.