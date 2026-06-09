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Villadossola | 09 giugno 2026, 15:05

Case popolari, la replica di un inquilino dopo l'intervento di Atc

"Buttare delle cifre senza documentarlo è un esercizio politico a cui assistiamo tutti i giorni, non sono più credibili"

Case popolari, la replica di un inquilino dopo l'intervento di Atc

Chiedo spazio a Ossolanews dopo le repliche di Atc riguardante i problemi al Villaggio operaio di Villadossola.

Si parla di morosità ma la settimana scorsa c’è stata un’assemblea del circolo Ancol ed è risultato che erano mesi che non pagavano la pigione, ma nessuno di Atc ne ha mai chiesto conto.

Poi leggo dei tetti: nessuno di Atc li ha mai visionati, né all’interno, né all’esterno perché per accedere ci vuole una piattaforma oppure occorre passare da una botola e noi, che abbiamo infiltrazioni, ce ne saremo accorti. Sono 5-6 famiglie che hanno il problema dell’umidità in casa e questo non per una cattiva gestione dell’inquilino ma è causato anche anche dall’umidità da risalita o da infiltrazione del tetto.

Poi buttare delle cifre senza documentarle è un esercizio politico a cui assistiamo tutti i giorni e non sono più credibili: anche il debito va documentato da Atc, se no restano solo chiacchiere. Quando un inquilino si trasferisce tocca ad Atc visionare  l’abitazione lasciata e vedere se è in ordine come quando è stata consegnata e di questo non si può dare la colpa ad altri.

Parlando poi delle caldaie, anche la mia è stata sostituita, ma aveva circa 34 anni e non era più a norma da parecchi anni e io la pigione l’ho sempre pagata, spese comprese e non 96 euro al mese, un pò di più. Pago l’affitto di un garage da anni con le molle della serranda rotte che ci vorrebbe un argano per sollevarla; altri meno fortunati di me neanche hanno la serranda.

Sergio Cereda

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