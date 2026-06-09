Valorizzazione delle mura medievali, bocciato in consiglio comunale il progetto del Pd

Acquisire bonariamente un vecchio manufatto situato nel tratto finale di via Facchinetti, un tempo adibito a magazzino-autorimessa, per poi abbatterlo in modo da portare in luce un tratto delle mura adiacenti alla già restaurata Torretta.

Questa la proposta del Pd all’amministrazione di Domodossola, illustrata in un'interpellanza dal consigliere Ettore Ventrella. Siccome il manufatto sarebbe in vendita, il Pd proponeva l'intervento nel contesto dei lavori di recupero dei tratti delle antiche mura medievali superstiti posti in fregio alle vie Canuto e Montegrappa, però per l'amministrazione l'operazione è impossibile.

Assente l'assessore ai lavori pubblici Franco Falciola, a dare lettura della risposta è stato il sindaco Lucio Pizzi. Pur condividendo le argomentazioni, sono stati evidenziati nella risposta aspetti tecnici, procedurali ed economici che renderebbero inattuabile la proposta. “Ad oggi l'intervento non risulta previsto nel programma triennale delle opere pubbliche – ha detto Pizzi, leggendo la risposta di Falciola - e pertanto non risultano stanziamenti di bilancio relativi all'acquisizione delle aree per la realizzazione degli interventi. Il reperimento delle necessarie risorse economiche certamente importanti, stante la necessità di intervenire sul recupero delle aree e sul restauro delle mura, non risulta al momento ipotizzabile alla luce delle disponibilità e delle opere già programmate”.

“Dal punto di vista urbanistico – ha proseguito Pizzi - sull'area c'è una previsione di intervento tramite piano di recupero. L'ipotesi normativa prevede il recupero e la valorizzazione della cinta muraria mediante demolizione parziale o totale dei fabbricati posti in aderenza alle mura medievali per la realizzazione di viabilità pedonale contigua alle mura e la ricostruzione dei volumi demoliti con volumetrie leggere che consentano la percezione visiva delle mura di via Facchinetti”.

“Sono deluso, ma capisco le motivazioni tecniche”, ha detto il consigliere Ettore Ventrella.