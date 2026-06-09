Nuovo ospedale del Vco, studio di fattibilità completato entro luglio

“Il cronoprogramma di massima prevede nella prima fase la convenzione con Politecnico di Torino per la redazione dello studio di fattibilità necessario per la sottoscrizione dell’accordo di programma con il Ministero, attività che prevediamo venga completata entro luglio”: questa la risposta dell’assessore Gian Luca Vignale, sulla base di una nota dell’assessore Federico Riboldi, all’interrogazione presentata da Domenico Rossi (Pd) su cronoprogramma e finanziamento ospedale unico del Vco, per sapere “se è stata avviata la fase di progettazione e come si intenda procedere per rispettare le tempistiche dichiarate”.

“Il 24 febbraio 2026 il consiglio regionale ha dato il via libera alla realizzazione del nuovo ospedale unico del Vco nel comune di Piedimulera nel contesto della riqualificazione della rete ospedaliera del Verbano Cusio Ossola – ha spiegato Rossi – con un investimento stimato di 200 milioni di euro, coperti da fondi statali e regionali già stanziati. Ulteriori risorse potranno essere reperite mediante accordi con Inail o con forme di partenariato pubblico-privato. I tempi di realizzazione, in base alle comunicazioni ufficiali, prevedono una fase di progettazione di circa 12-18 mesi, una fase di gara di 6-8 mesi, una durata dei lavori di circa 60 mesi e l’entrata in funzione della struttura entro 5-7 anni”.

“Lo studio verrà inviato al Ministero della Salute per il parere definitivo, acquisito il quale si potrà bandire la gara di progettazione”, ha concluso Vignale.