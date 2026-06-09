Ospedale unico, Rossi (Pd): "Servono tempi certi e chiarezza sulle risorse"

“Occorre tenere alta l'attenzione sull'iter che dovrà portare alla realizzazione dell'ospedale unico del Vco, un'infrastruttura strategica per il futuro della sanità del territorio. Per questo oggi ho interrogato l’assessore rispetto alle tempistiche annunciate”. Lo afferma il consigliere regionale del Partito Democratico Domenico Rossi che ha interrogato sui tempi annunciati dalla regione: tra i cinque e i sette anni per la realizzazione della struttura al netto della fase di progettazione.

“Dopo gli anni persi per l’indecisione interna al centrodestra non c’è un attimo da perdere, perché la realizzazione del nuovo presidio rappresenta una sfida decisiva non solo per migliorare l'offerta sanitaria destinata ai cittadini del Verbano Cusio Ossola, ma anche per rendere il territorio più attrattivo per medici, infermieri e professionisti sanitari. Siamo, però, ancora in una fase preparatoria per quanto riguarda la progettazione”, aggiunge Rossi.

Secondo quanto riferito in aula dalla giunta, infatti, l’Asl del Vco avrebbe finalizzato il quadro esigenziale di dettaglio necessario ad avviare lo studio di fattibilità, ad opera del politecnico di Torino, che dovrebbe essere consegnato entro fine luglio. Questo documento sarà poi inviato al Ministero per essere approvato e, solo in caso di risposta positiva, si potrà procedere al bando per affidare la progettazione. “Purtroppo l'esperienza di questi anni ci ha mostrato come spesso ci siano ritardi o richieste di modifica. Ci auguriamo che la giunta sarà in grado di mantenere il cronoprogramma annunciato e che anche per il Vco non cominci una fase di continui rinvii e nuovi annunci che hanno caratterizzato tutti gli altri nuovi ospedali del Piemonte”, conclude il consigliere dem.