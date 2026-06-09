Rally Valli Ossolane: 103 equipaggi al via per una sfida da grandi numeri

Il Rally Valli Ossolane si conferma uno degli appuntamenti di riferimento del panorama rallistico nazionale, presentandosi all’edizione 2026 con numeri di assoluto rilievo. La manifestazione organizzata da New Turbomark Rally Team, valida come secondo appuntamento del Campionato Italiano Rally Challenger e come prova della Coppa Rally di Zona 2, animerà le strade della provincia del Verbano Cusio Ossola nelle giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno.

Sono 103 gli equipaggi iscritti, un dato che testimonia il crescente prestigio della gara ben oltre i confini italiani. Tra i nomi più attesi spicca quello dell’australiano Gill Taylor, protagonista del WRC2, che sarà al via da Baveno al volante di una Citroën C3 Rally2. Una presenza internazionale che impreziosisce un elenco iscritti di altissimo livello, nel quale i protagonisti del Campionato Italiano Rally Challenger dovranno confrontarsi con alcuni dei migliori specialisti del rallismo ossolano.

Ad aprire le partenze con il numero uno sulle portiere sarà Marco Signor, chiamato a difendere i colori della Toyota GR Yaris Rally2 contro un’agguerrita pattuglia di Skoda Fabia RS Rally2. Tra i principali contendenti figurano Alessandro Re, Corrado Pinzano e Giuseppe Dipalma, ai quali si aggiungono Simone Miele, Flavio Brega e Massimiliano Locatelli.

Grande attenzione sarà riservata anche ai protagonisti locali. Su tutti Davide Caffoni, autentico recordman della manifestazione con dieci successi conquistati sulle strade del VCO, che cercherà di aggiungere un nuovo capitolo alla propria storia sportiva al volante di una Skoda Fabia RS Rally2. Stessa vettura anche per Mattia Pizio e Fabrizio Margaroli. Attesissimo inoltre Guido Zanazio, che porterà in gara la spettacolare Citroën C3 WRC Plus, regalando agli appassionati il fascino e il sound di una vettura della massima categoria mondiale.

Tra le due ruote motrici riflettori puntati sulle Lancia Ypsilon Rally4 di Nicolò Ardizzone e Igor Iani e sulle Peugeot 208 Rally4 di Gabriel Di Pietro e Andrea Spataro. Complessivamente saranno ventitré le vetture Rally2 presenti al via, un numero che conferma l’elevato livello tecnico della competizione e promette spettacolo lungo tutte le prove speciali del weekend.

Il programma di gara

La 62ª edizione del Rally Valli Ossolane prenderà ufficialmente il via sabato 13 giugno alle ore 16:01 da Piazza IV Novembre a Baveno. La prima giornata proporrà i passaggi sulle prove speciali “Baveno-Stresa” (16:09) e “Crodo” (17:37), seguiti dal riordino serale di Domodossola alle 18:22 e dall’assistenza a Piedimulera alle 20:53. In serata è previsto il secondo passaggio sulla “Crodo” alle 22:02, prima del riordinamento notturno a Domodossola.

Domenica 14 giugno la competizione riprenderà alle 7:31 con partenza da Domodossola. Gli equipaggi affronteranno le prove “Fomarco” (8:37), “Cannobina” (9:55) e “Zinox Laser - Druogno” (10:34), prima del riordino di Malesco e della successiva assistenza a Piedimulera.

Nel pomeriggio spazio al gran finale con il secondo passaggio sulla “Fomarco” alle 12:59, sulla “Cannobina” alle 14:17 e sulla decisiva “DomoBianca365” alle 15:16. Dopo l’ultimo riordino previsto a Lusentino, l’arrivo finale e la cerimonia di premiazione sono in programma alle ore 17:48 in Piazza Santa Maria della Neve a Domodossola.