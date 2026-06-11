Domodossola celebra i patroni con un’opera all’uncinetto: stemma e nome della città sul balcone di Palazzo Mellerio

La città si veste a festa in vista della celebrazione dei Santi patroni Gervaso e Protaso il 19 giugno. Saranno posizionati sul balcone di Palazzo Mellerio in piazza Rovereto lo stemma della città e la scritta Domodossola realizzati all'uncinetto.

L'installazione artistica che misura 5 metri di lunghezza ed è alta 50 centimetri è stata realizzata dal gruppo “I Fili Liberi” che opera all'interno dall’associazione culturale Whynot presieduta da Martina Bianchetti.

Le signore del gruppo I Fili Liberi, coordinate dalla maestra Adriana Steffe, si sono incontrate per circa tre mesi nello spazio Sottosopra di via Amendola, con pazienza hanno realizzato lo stemma e i quadrati con le lettere. L'originale “biglietto da visita” della città rimarrà esposto per tutta l'estate. Nei mesi scorsi il gruppo ha già realizzato altre installazioni in città sempre con opere all'uncinetto. Il gruppo ringrazia l'amministrazione e in particolare il sindaco Lucio Pizzi per aver offerto loro la possibilità di esporre l' opera sul balcone dello storico edificio.