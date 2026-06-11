Il Coro Alpino Ana di Domodossola al MiAmOr Music Festival di Milano

Per il secondo anno consecutivo il Coro Alpino Ana di Domodossola diretto da Enzo Sartori partecipa al prestigioso MiAmOr Music Festival di Milano. Il coro si esibirà venerdì 12 alle 18: in Sala Barozzi dell'Istituto dei ciechi di Milano.

Il concerto è intitolato “Immacolate vette e orchestre del futuro” il repertorio è ispirato alle vette alpine, con armonizzazioni di Pigarelli, De Marzi, Lorenzini, Bettinelli, oltre al coro Ana si esibirà anche e l’Orchestra Giovanile Milano 5, diretta da Nicola Kitharatzis, con musiche di Mozart e Beethoven.

La rassegna musicale internazionale dedicata ai musicisti per passione e professione, ideata dall'Associazione PianoLink è giunta alla 11 °,edizione, il coro Ana di Domodossola partecipò all'evento già anche lo scorso anno riscuotendo un notevole successo. Per prenotazione dei biglietti al link.