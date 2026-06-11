Val Vigezzo, senso unico alternato sulla Statale 337 per il taglio della vegetazione

Nuove modifiche alla viabilità in alta Val Vigezzo. Anas ha disposto l'istituzione di un senso unico alternato lungo la Strada Statale 337 della Val Vigezzo per consentire l'esecuzione di interventi di taglio della vegetazione e manutenzione del verde lungo la carreggiata.

Il provvedimento interesserà il tratto compreso tra il chilometro 23+900 e il chilometro 29+668, tra il comune di Re e Ponte Ribellasca, al confine con la Svizzera. Le limitazioni saranno in vigore fino a venerdì 12 giugno, nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 16.30.

Durante l'esecuzione dei lavori il traffico sarà regolato mediante impianto semaforico o da personale addetto alla viabilità, in base alle esigenze del cantiere. Gli interventi, affidati alla ditta specializzata Sogelma Srl, sono finalizzati alla rimozione di alberature e vegetazione che potrebbero costituire un pericolo per la circolazione stradale.