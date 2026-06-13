Valli Ossolane: si accendono i motori, tanta attesa per la prova notturna di Crodo

Il sabato del Rally Valli Ossolane si apre con una giornata intensa, tra ultime verifiche e primi chilometri in vista della gara vera e propria.

La mattinata è dedicata allo shakedown di Trontano, il tratto di prova utilizzato dagli equipaggi per mettere a punto le vetture prima del via. I primi passaggi si svolgeranno dalle 8:30 alle 11:00, riservati alle classi più potenti, mentre dalle 11:00 alle 13:30 scenderanno in prova le altre categorie. Ogni equipaggio potrà effettuare fino a cinque passaggi sul percorso di 2,3 chilometri.

Parallelamente proseguono le verifiche sportive e tecniche a Piedimulera, dove vengono consegnati numeri e documenti di gara, prima del trasferimento verso la partenza ufficiale. Alle 14 verrà pubblicato l’elenco dei partenti e nel pomeriggio la gara prenderà ufficialmente il via da Baveno alle 16:01.

Subito dopo lo start, gli equipaggi affronteranno le prime due prove speciali: la Baveno–Stresa alle 16:09 e la prima prova di Crodo alle 17:37, che inizieranno a delineare le prime gerarchie. La giornata non si chiuderà in serata: dopo il riordino a Domodossola e il passaggio in assistenza a Piedimulera, i piloti torneranno sulla prova di Crodo per il secondo passaggio notturno alle 22:02.