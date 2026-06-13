Pallanzeno, i bambini della primaria ripuliscono il paese: una lezione di ambiente ed educazione civica

Nella mattinata dell'8 giugno si è svolta a Pallanzeno una significativa iniziativa di educazione ambientale e cittadinanza attiva che ha visto protagonisti gli alunni della scuola primaria del paese. L'idea è nata proprio dai bambini, che nelle scorse settimane avevano avanzato all'amministrazione comunale la proposta di organizzare una giornata dedicata alla pulizia del territorio. II comune ha accolto con grande entusiasmo la richiesta, riconoscendone l'importante valore educativo e civico, e ha collaborato all'organizzazione dell’evento.

Alla mattinata hanno partecipato tutti i 25 alunni della scuola primaria, accompagnati dalle insegnanti, che hanno garantito assistenza e supporto durante le attività. Fondamentale è stato inoltre il contributo dei volontari della Protezione Civile e della Pro Loco di Pallanzeno, che hanno affiancato i bambini nelle operazioni di raccolta dei rifiuti. L'intervento ha interessato diverse aree del paese e la pista ciclabile, dove è stato svolto un importante lavoro di pulizia e di sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente. Nel corso della mattinata sono stati raccolti numerosi sacchi di rifiuti abbandonati, contribuendo a rendere più decorosi e vivibili gli spazi pubblici.

L'amministrazione comunale desidera esprimere un sincero ringraziamento a tutti i bambini che hanno partecipato con entusiasmo e senso civico all'iniziativa, alle insegnanti per la loro preziosa collaborazione, alla Polizia Locale, ai volontari della Protezione Civile e della Pro Loco che hanno garantito supporto e assistenza durante tutta la mattinata, e a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento. “Vedere i nostri bambini impegnarsi concretamente per il bene del paese è motivo di grande soddisfazione. Questa iniziativa dimostra come il rispetto per l'ambiente e la cura del territorio possano nascere anche dalle idee dei più giovani. A loro va il nostro più sentito grazie per l'esempio che hanno dato a tutta la comunità - ha dichiarato il vicesindaco Mattia Anselmi -. La giornata rappresenta un bellissimo esempio di collaborazione tra scuola, associazioni e amministrazione comunale, con l'obiettivo comune di promuovere il rispetto dell'ambiente e il senso di appartenenza alla comunità”.