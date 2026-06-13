Estate di cantieri sulla Domodossola-Milano: linea interrotta e bus sostitutivi

La linea ferroviaria Domodossola - Milano si prepara ad una nuova estate di lavori: come già lo scorso anno, infatti, anche per i prossimi mesi sono attese modifiche alla circolazione dei treni per permettere lo svolgimento di lavori di potenziamento infrastrutturale programmati da Rfi. La linea, dunque, subirà diverse modifiche tra il 14 giugno e il 26 luglio.

In particolare, dal 14 giugno al 19 luglio i treni delle linee RE4 e R23 della linea Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale - Domodossola circolano esclusivamente tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale e Arona. Dal 20 al 26 luglio, invece, i treni della stessa linea circolano tra le stazioni di Milano Porta Garibaldi/Milano Centrale e Sesto Calende. Inoltre, il treno R23 10225 sarà soppresso intera tratta e sostituito da nuovo treno 10249 con partenza da Sesto Calende alle 13:00 e arrivo a Milano Porta Garibaldi alle 13:55.

Per ovviare all’interruzione della linea ferroviaria, Trenord ha predisposto un servizio di autobus sostitutivi nelle tratte interrotte dal 14 giugno al 19 luglio; il servizio bus relativo al periodo dal 20 al 26 luglio è invece ancora al vaglio dei fornitori esterni. I punti di fermata dei bus sostitutivi saranno indicati nell’apposita pagina del sito di Trenord. A Domodossola, saranno due: dal 14 al 25 giugno sarà allestita presso il parcheggio antistante la stazione ferroviaria, mentre dal 26 giugno si sposterà nel parcheggio di via Piave, da cui si potrà accedere alla stazione tramite il sottopassaggio pedonale. A Stresa, invece, dal 14 giugno al 26 luglio la fermata sarà allestita lungo la SS 33, di fronte al parcheggio di piazza Marconi, in entrambe le direzioni. Trenord ricorda che gli orari delle corse automobilistiche potranno subire delle variazioni in relazione alle condizioni del traffico stradale. Il trasporto di bici al seguito non è consentito sugli autobus.