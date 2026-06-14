Santa Maria Maggiore torna protagonista su Rai 1: diretta con “Camper Osteria Italia”

Santa Maria Maggiore torna sotto i riflettori della televisione nazionale. Giovedì 18 giugno il capoluogo vigezzino sarà protagonista su Rai 1 all’interno del programma “Camper Osteria Italia”, condotto da Peppone Calabrese, in onda dalle 12 alle 13.30.

Per tutta la settimana lo chef Matteo Sormani, della Locanda Walser Schtuba, sarà ospite della sfida culinaria del programma, portando con sé anche un racconto del territorio del Verbano Cusio Ossola e, in particolare, della sua Formazza. Tra le località scelte per valorizzare eccellenze e identità locali c’è anche Santa Maria Maggiore, da cui andranno in onda tre collegamenti in diretta nella giornata di giovedì.

Protagonista della puntata sarà dunque una vetrina d’eccezione per il borgo vigezzino, con collegamenti curati dall’inviato Marco Di Buono. L’occasione sarà quella di raccontare tradizioni gastronomiche, culturali e storiche che rendono unico il territorio.

In Piazza Risorgimento, allestita per l’evento grazie al lavoro dell’ufficio turismo e cultura del Comune, verranno presentati alcuni dei prodotti simbolo della tradizione locale: dallo stinchèet al pane nero, dal prosciutto montano vigezzino fino alla torta pane e latte. Accanto ai sapori, spazio anche alla narrazione culturale, con riferimenti alla storia dell’acqua di Colonia, alla figura dello spazzacamino, alla pittura vigezzina e all’artigianato tipico.

Non mancherà anche la cucina dal vivo: ai fornelli sarà presente lo chef Gianni Bona del Ristorante Le Colonne, che preparerà in diretta gli “Gnoch ad la chigiàa”, uno dei piatti simbolo della tradizione locale.

A rendere ancora più suggestiva la cornice sarà la partecipazione del Gruppo Folkloristico Valle Vigezzo, che contribuirà a colorare la piazza con musiche e atmosfere popolari.

Soddisfazione anche da parte dell’amministrazione comunale. “Oltre a ringraziare Matteo Sormani per aver indicato alla redazione la nostra località – ha dichiarato il sindaco di Santa Maria Maggiore, Claudio Cottini – ringrazio l’ufficio cultura e turismo del mio Comune e tutti coloro che collaboreranno durante la mattinata. Invito cittadini, villeggianti e turisti a venire in piazza con noi per essere protagonisti di questa nuova importante vetrina per il nostro paese”.