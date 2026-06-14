Referendum in Svizzera, bocciata la proposta di un tetto alla popolazione: vince il no al 54,79%

È stata ufficialmente bocciata l’iniziativa "No a una Svizzera da 10 milioni!” promossa dall’Udc. A stabilirlo sono i risultati del referendum popolare che nella giornata di oggi, 14 giugno, ha chiamato alle urne i cittadini svizzeri per esprimersi sulla proposta di introduzione di un tetto massimo alla popolazione residente permanente. Il referendum si è concluso con la vittoria del “no”, con il 54,79% dei voti, contro il 45,21% dei “sì”.

Nulla da fare, dunque, per la proposta del partito di centrodestra, che non aveva invece ottenuto l’appoggio del governo elvetico, secondo il quale sarebbe risultato difficile risolvere le problematiche legate all’immigrazione attraverso un tetto rigido alla popolazione.

Ad esprimere parere contrario alla proposta, in particolare le grandi città e i cantoni di lingua francese, mentre nella Svizzera tedesca c’è stato un maggiore appoggio al sì. In Ticino, il sì ha vinto con il 50,7%, mentre in Vallese ha vinto il no con il 52,78%.