“La Via del Marmo”: a Milano la mostra fotografica dalle cave di Candoglia al Duomo

Nella mattinata di giovedì 18 giugno sarà presentata a Milano la mostra fotografica “La Via del Marmo. Dalle Cave di Candoglia al Duomo di Milano”, un progetto espositivo all’aperto allestito in via Dante che intende valorizzare e raccontare il legame storico e paesaggistico tra la città e il suo territorio.

L’iniziativa, promossa dal Settore Turismo della Città Metropolitana di Milano in collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano e il Consorzio Est Ticino Villoresi, pone al centro l’antico tracciato utilizzato per il trasporto dei blocchi di marmo di Candoglia destinati alla costruzione del Duomo.

Il percorso narrativo della mostra ricostruisce idealmente il collegamento tra la Val Grande e Milano, ripercorrendo una delle infrastrutture storiche più significative per la realizzazione del simbolo architettonico della città. Attraverso immagini e installazioni, l’esposizione restituisce il valore culturale, storico e paesaggistico di questo itinerario, mettendo in relazione il territorio montano con la pianura e il cuore urbano milanese.

Le installazioni saranno visitabili a partire dalla presentazione ufficiale, successiva alla conferenza stampa, e resteranno aperte al pubblico fino all’8 luglio.