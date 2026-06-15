“Parchi in città” torna a Pallanza: una giornata alla scoperta delle aree protette del territorio

Torna anche quest’anno la tradizionale iniziativa “Parchi in città”, promossa come di consueto dalle Aree Protette dell’Ossola, Parco Nazionale Val Grande e Landschaftspark Binntal con le Aree Protette del Ticino e Lago Maggiore e le Aree Protette della Valle Sesia. Appuntamento, dunque, domenica 28 giugno, dalle 10.00 alle 15.30, in piazza Garibaldi a Pallanza, dove tutti gli enti saranno presenti con il proprio stand per offrire alla cittadinanza informazioni e proposte per visite ed escursioni. Non mancheranno, inoltre, prodotti tipici dei territori e la presentazione dei parchi del nord del Piemonte e del Canto Vallese.