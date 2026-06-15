Premosello Chiovenda ha festeggiato la Giornata mondiale della donazione di sangue

In Ossola anche Premosello Chiovenda ha festeggiato, domenica 14 giugno, la Giornata mondiale della donazione del sangue . Una adesione che ha visto illuminare col colore rosso - sangue l’ex Scuola, ora biblioteca, che sorge in centro paese.

La Giornata mondiale viene festeggiata dal 2004: è stata proclamata dall’Organizzazione mondiale della sanità. La scelta del 14 giugno è dettata dal fatto il 14 è il giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore del sistema AB0 e co-scopritore del fattore Rhesus sui gruppi sanguigni.