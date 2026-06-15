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Ossola | 15 giugno 2026, 10:35

Premosello Chiovenda ha festeggiato la Giornata mondiale della donazione di sangue

Illuminato di ross l’ex Scuola, ora biblioteca, che sorge in centro paese

Premosello Chiovenda ha festeggiato la Giornata mondiale della donazione di sangue

In Ossola anche Premosello Chiovenda ha festeggiato, domenica 14 giugno, la  Giornata mondiale della donazione del sangue . Una adesione che ha visto illuminare col colore  rosso - sangue l’ex Scuola, ora biblioteca, che sorge in centro paese.

La Giornata mondiale viene festeggiata dal 2004: è stata proclamata dall’Organizzazione mondiale della sanità. La scelta del 14 giugno è dettata dal fatto il 14 è il giorno di nascita del biologo austriaco Karl Landsteiner, scopritore del sistema AB0 e co-scopritore del fattore Rhesus sui gruppi sanguigni.

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