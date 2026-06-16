Il Famedio di Domodossola accoglie Contini e Ruminelli

Due nuovi nomi saranno iscritti nel monumento funerario domese dedicato ai cittadini eccellenti. Una targa in onore del grande filologo Gianfranco Contini ed una per rendere omaggio alla memoria della benefattrice Paola Angela Ruminelli saranno poste nel Famedio.

La proposta per il ricordo di Contini all'amministrazione domese è arrivata dalla Proloco di Domodossola. Il critico letterario filologo e partigiano storico della letteratura italiana è nato a Domodossola nel 1912 e qui morì nel 1990. Domodossola a Gianfranco Contini nel 1991 ha dedicato la biblioteca comunale,

Contini è sepolto nelle colombaie del cimitero di Domodossola con la moglie, quindi la salma non verrà traslata, nel Famedio sarà messa solo una targa.

Oltre alla targa di Contini l'amministrazione comunale domese prevede di posare nel Famedio una targa dedicata alla benefattrice Paola Angela Ruminelli morta nel 2016.all'età di 77 anni. La professoressa di filosofia ha vissuto prevalentemente a Genova, ma era particolarmente legata a Domodossola . Paola Angela Ruminelli un anno prima di morire aveva fondato a Domodossola l' associazione culturale in memoria del padre Mario Ruminelli celebre violinista e storico organista della Collegiata,. Nel 2017 nacque la Fondazione Paola Angela Ruminelli presieduta da Antonio Pagani.

E' stata appunto la Fondazione a proporre all'amministrazione la posa di una targa nel Famedio in onore della professoressa. Paola Angela Ruminelli ha lasciato quasi tutto il suo patrimonio alla città . Grazie alla Fondazione vengono infatti organizzati con frequenza eventi culturali e musicali di grande rilievo.

Il nome di Contini e quello di Maria Paola Angela Ruminelli nel Famedio vanno ad aggiungersi a quello di altri personaggi che hanno segnato la storia di Domodossola come ad esempio il benefattore finanziere e politico Gian Giacomo Galletti, i martiri del 1798 e poi il generale Giovan Battista Chiossi, lo storico e giurista Francesco Scaciga della Silva. L 'ultima lapide posta nel Famedio da parte del Comune di Domodossola fu nel 2016, in memoria della partigiana e politica Gisella Floreanini. L'amministrazione ha deciso di aderire alle richieste della Proloco di Domodossola e della Fondazione Paola Angela Ruminelli quale gesto di riconoscimento e ringraziamento alla memoria del professor Contini e della professoressa Ruminelli.



