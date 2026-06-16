Alyssa Brizio vola in azzurro: la giovane della Caddese convocata per la Coppa Internazionale Under 18 di corsa in montagna

Un nuovo e prestigioso traguardo per Alyssa Brizio. La giovane atleta dell'Asd Caddese è stata convocata nella Nazionale italiana che prenderà parte alla WMRA International Under 18 Mountain Running Cup, una delle più importanti manifestazioni internazionali dedicate alla corsa in montagna giovanile.

L'appuntamento è fissato per domenica 21 giugno 2026 a Gagliano del Capo, nel suggestivo scenario del Capo di Leuca, in Puglia, dove si confronteranno le migliori promesse della specialità provenienti da numerosi Paesi.

Per Alyssa Brizio si tratta di un riconoscimento di grande valore che premia una crescita costante e risultati di assoluto livello ottenuti nel corso della stagione. La portacolori della Caddese vestirà infatti la maglia azzurra nella Squadra A femminile, il quartetto di punta scelto dalla Federazione per rappresentare l'Italia nella competizione internazionale.

Insieme a lei correranno Anita Pelissero, campionessa italiana di categoria, Giulia Giorda e Anna Laratore. Un gruppo competitivo chiamato a difendere i colori azzurri su un percorso impegnativo e spettacolare, immerso nei paesaggi del Salento.

La convocazione rappresenta un motivo di grande orgoglio non solo per la società Caddese, ma per tutto il movimento sportivo del territorio, che vede una delle proprie giovani atlete approdare su un palcoscenico internazionale di primo piano.

Per Brizio sarà un'importante occasione di crescita e confronto con le migliori interpreti mondiali della corsa in montagna Under 18, ma anche la possibilità di vivere l'emozione unica della maglia azzurra. A Gagliano del Capo la giovane ossolana sarà chiamata a dare il massimo, portando con sé entusiasmo, talento e la voglia di continuare a stupire.