Aree interne e fondi per la montagna, oltre 1,7 milioni di euro alle Unioni montane del Vco

Nuove risorse per i territori montani piemontesi e un ulteriore passo avanti nella Strategia nazionale per le Aree Interne. È questo il quadro tracciato da Roberto Colombero, presidente di Uncem Piemonte, che ha espresso soddisfazione per le misure adottate dalla Regione Piemonte sul fronte della montagna e delle aree più fragili del territorio.

"È molto importante quanto la Regione Piemonte sta facendo su Strategia Aree Interne e Fondo nazionale Montagna. Un punto avanzato e un’azione positiva – sottolinea Colombero –. Abbiamo condiviso obiettivi e impegni con l’assessore Marco Gallo e con il dirigente Stefano Caon. Un percorso che può fare del Piemonte un modello nazionale".

Al centro dell’intervento vi è la ripartizione di oltre 10 milioni di euro del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (Fosmit), annualità 2024, destinati a 51 Unioni montane e Unioni di Comuni montani piemontesi per finanziare servizi essenziali, sviluppo locale e sostegno alle comunità.

Per il Verbano-Cusio-Ossola sono stati assegnati complessivamente oltre 1,78 milioni di euro. Le risorse sono state ripartite tra le diverse Unioni montane del territorio: 519.393 euro all’Unione Montana delle Valli dell'Ossola, 344.086 euro all’Unione Montana Alta Ossola, 243.643 euro all’Unione Montana del Cusio e del Mottarone, 177.909 euro all’Unione Montana Media Ossola, 162.113 euro all’Unione del Lago Maggiore, 136.159 euro all’Unione Montana Valgrande e del Lago di Mergozzo, 95.560 euro all’Unione Montana della Valle Vigezzo, 64.632 euro all’Unione Montana della Valle Strona e delle Quarne e 44.579 euro all’Unione Montana dei Due Laghi.

Parallelamente prosegue anche il percorso della Strategia Nazionale per le Aree Interne, che in Piemonte si amplia con due nuove aree: la Valsesia e le Terre del Giarolo.

Per la Valsesia è prevista una dotazione di quasi 12 milioni di euro destinata a valorizzazione ambientale, turismo sostenibile, filiere locali, sostegno alle famiglie e imprese agricole. Alle Terre del Giarolo andranno invece circa 10,9 milioni di euro per progetti legati ad agricoltura di qualità, turismo outdoor, servizi di prossimità e attrattività territoriale.

Secondo Colombero, il rafforzamento delle Unioni montane rappresenta la chiave per garantire servizi e sviluppo nelle aree alpine e appenniniche: "Non ci sono più i Comuni da soli. Occorre continuare a rafforzare il tessuto istituzionale delle Unioni montane. È una strada necessaria per il futuro delle nostre comunità".