L'artista domese Stefania Tagliabue espone a Messina

Dal 20 al 26 giugno, la galleria Spazio Macos di Messina aprirà le porte alla mostra personale dell’artista domese Stefania Tagliabue, dal titolo “Anima e Fuoco”. L’esposizione, interamente dedicata a opere realizzate in pirografia su legni antichi, è curata da Mamy Costa, che presenterà l'evento in occasione dell'inaugurazione ufficiale fissata per sabato 20 giugno alle 18.00.

La mostra propone un viaggio sensoriale e spirituale attraverso il segno primordiale del fuoco che incide la materia. Come evidenzia la curatrice Mamy Costa nel testo critico di presentazione: “Entrare nel mondo artistico di Stefania Tagliabue, significa accettare un invito a compiere un viaggio a ritroso verso gli elementi primordiali dell'esistenza. La sua ricerca si radica, invece, nella carne viva e millenaria del legno antico, modificandone la natura attraverso l'azione irreversibile del calore. L'artista non dipinge: evoca. La sua pratica è una maieutica del fuoco”.

Il supporto ligneo – che sia castagno antico, noce centenario o ciliegio – non è un elemento passivo, ma un vero e proprio co-autore dell'opera, custode di memorie biologiche che l'artista risveglia, assecondando nodi e imperfezioni. Il fulcro espressivo si gioca sul contrasto drammatico tra l'oscurità della pirografia (il carbone) e la sacralità della foglia d'oro e d'argento, capace di innestare la luce laddove il fuoco ha creato una ferita, trasformando il tormento in dignità spirituale.

I visitatori potranno riscontrare un'evoluzione poetica: dalle opere più legate alla terra e alla memoria come “Mater”, fino alla produzione più recente del 2026 (tra cui le monumentali “Libera” o “Heaven”) in cui la figura umana si emancipa dalla materia in una sorprendente conquista di leggerezza. Quella di Stefania Tagliabue si configura così come un'autentica arte della resilienza, capace di dimostrare come dalle bruciature della vita l'anima possa risorgere intatta e splendente.