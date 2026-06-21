La Nelken Line arriva online: pubblicato il video ufficiale del progetto

La Nelken Line realizzata a Domodossola è ufficialmente disponibile online, dopo la valutazione e l’approvazione da parte della Pina Bausch Foundation, che ne ha riconosciuto la qualità artistica e il valore culturale.

La performance, andata in scena domenica 24 maggio, è stata realizzata con il coinvolgimento della cittadinanza e guidata da Danila Massara di Atelier Arti Performative. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Atelier Arti Performative, Pro Loco Domodossola e l’Associazione Tra il Dire e il Fare.





Il progetto entra ora a far parte dell’archivio internazionale dedicato alla Nelken Line, il celebre format ideato da Pina Bausch per diffondere nel mondo una danza collettiva, accessibile e simbolica, capace di unire comunità diverse attraverso il linguaggio del movimento.

La pubblicazione online consente di condividere il lavoro con un pubblico più ampio, valorizzando l’esperienza artistica e il coinvolgimento del territorio ossolano in un contesto internazionale.

Un ringraziamento è stato rivolto ai videomaker Arianna Gianini, Danilo De Regibus e Walter Gentile per la documentazione dell’evento.