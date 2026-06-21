Il Calcio Vogogna interrompe la festa: "Condanniamo ogni forma di violenza e intimidazione"

La serata di sabato della Festa Campestre organizzata dal Calcio Vogogna si è conclusa in anticipo a causa di motivi di sicurezza. A comunicarlo è stata la stessa società sportiva, che ha diffuso una nota per spiegare quanto accaduto e ringraziare le numerose persone che avevano partecipato all'evento.

"Per la prima volta da quando la nostra festa è in vita abbiamo deciso di interrompere anticipatamente la serata per motivi di sicurezza e per la tutela di tutti i presenti", spiegano dal Calcio Vogogna, sottolineando come la decisione sia stata presa nell'interesse dei partecipanti.

La società ha voluto innanzitutto esprimere gratitudine a tutte le persone che hanno preso parte alla manifestazione "con calore, entusiasmo e spirito di comunità", contribuendo a creare un clima di festa fino al momento dell'interruzione.

Nel comunicato viene inoltre ricordata l'importanza della Festa Campestre per la vita del sodalizio sportivo. Il ricavato dell'evento rappresenta infatti una risorsa fondamentale per sostenere le attività della società e permettere a bambini, ragazzi e adulti di praticare il calcio in un ambiente improntato al rispetto e alla serenità.

Il Calcio Vogogna ha quindi espresso una netta condanna verso qualsiasi episodio di violenza o intimidazione, definendo tali comportamenti incompatibili con i valori di sportività, inclusione e rispetto che da sempre caratterizzano l'attività della società.

"Siamo profondamente dispiaciuti per come si è conclusa la serata, ma è stata una scelta dovuta per il rispetto di tutti i presenti", si legge nella nota, nella quale viene ribadita la volontà di continuare a offrire momenti di aggregazione per la comunità e di portare avanti un progetto sportivo rivolto a tutte le età.

La società ha infine rinnovato i ringraziamenti ai partecipanti per la comprensione dimostrata, confermando il proprio impegno a proseguire le attività nel segno della serenità e del rispetto reciproco.

Gli organizzatori hanno inoltre comunicato che la festa è regolarmente aperta nella giornata di oggi, domenica 21 giugno.