Disperse in montagna due escursioniste spagnole, salvate con l’elicottero

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, 21 giugno, nel territorio di Santa Maria Maggiore, dove due escursioniste spagnole sono state recuperate dai Vigili del Fuoco dopo aver smarrito l’orientamento lungo un sentiero montano.

L’allarme è scattato intorno a mezzogiorno. Le due donne stavano percorrendo il sentiero che costeggia la cresta della montagna in località Costa di Fracchia, a circa 1.400 metri di quota, ai confini del Parco Nazionale della Val Grande, quando hanno perso la direzione finendo in una zona particolarmente impervia e impossibilitate a proseguire in sicurezza.

Per il recupero è stato impiegato l’elicottero del Reparto Volo dei Vigili del Fuoco di Malpensa, che ha individuato e raggiunto le escursioniste alle coordinate segnalate. Dopo il recupero, le due donne sono state trasportate nella frazione di Santa Maria Maggiore, dove sono state affidate a una squadra di terra dei Vigili del Fuoco che le ha successivamente accompagnate in zona sicura a Druogno.