Malore al Lago di Antrona: intervento del Soccorso Alpino, paziente trasportato a Novara

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 giugno, al Lago di Antrona, dove una persona ha accusato un malore durante un’escursione.

Sul posto sono intervenuti i tecnici della X Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto la persona e prestato la prima assistenza in attesa dell'arrivo dei sanitari. Le condizioni dell’escursionista hanno reso necessario il trasporto urgente in ospedale in elicottero. Il paziente è stato quindi trasferito in codice giallo al presidio sanitario di Novara per gli accertamenti e le cure del caso.