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Cronaca | 21 giugno 2026, 15:02

Malore al Lago di Antrona: intervento del Soccorso Alpino, paziente trasportato a Novara

Soccorso con elicottero nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 giugno. Il turista trasportato in ospedale

Intervento di soccorso nella tarda mattinata di oggi, domenica 21 giugno, al Lago di Antrona, dove una persona ha accusato un malore durante un’escursione. 

Sul posto sono intervenuti i tecnici della X Delegazione Valdossola del Soccorso Alpino, che hanno raggiunto la persona e prestato la prima assistenza in attesa dell'arrivo dei sanitari. Le condizioni dell’escursionista hanno reso necessario il trasporto urgente in ospedale in elicottero. Il paziente è stato quindi trasferito in codice giallo al presidio sanitario di Novara per gli accertamenti e le cure del caso.

a.f.

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