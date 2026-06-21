Elisa Longo Borghini chiude in difficoltà il Tour de Suisse: Reusser conquista tappa e classifica

Si è concluso con una giornata complicata il Tour de Suisse di Elisa Longo Borghini. L'ultima tappa, con partenza e arrivo a Villars-sur-Ollon, avrebbe potuto rappresentare l'occasione per difendere una posizione di prestigio nella classifica generale, ma le difficoltà incontrate sulle salite decisive hanno cambiato il volto della corsa.

La protagonista di giornata è stata Marlen Reusser, che ha completato il proprio capolavoro conquistando sia la frazione conclusiva sia la vittoria finale della corsa a tappe svizzera. Il percorso era caratterizzato dai ripetuti passaggi sul Col de la Croix, salita che si è rivelata determinante per la graduatoria generale.

Proprio sulle rampe dell'ascesa elvetica Longo Borghini ha iniziato a perdere terreno. La portacolori italiana ha accusato le difficoltà già durante il secondo passaggio sul Col de la Croix, quando il gruppo delle migliori ha aumentato il ritmo. Nella salita finale verso il traguardo il distacco è poi cresciuto ulteriormente, in una giornata resa particolarmente impegnativa anche dalle elevate temperature.

Reusser ha così potuto festeggiare il successo finale con un margine di 1'31" sulla francese Cedrine Kerbaol e di 2'02" sulla polacca Kasia Niewiadoma. Per Longo Borghini il ritardo accumulato nell'ultima tappa è stato di quasi dieci minuti, un risultato che l'ha fatta scendere fino al nono posto della classifica generale conclusiva.

Resta comunque un bilancio con luci e ombre per la campionessa di Ornavasso, che nel corso della settimana aveva regalato spettacolo vincendo la tappa di Locarno e vestendo per due giorni la maglia di leader della corsa. Un Tour de Suisse che sembrava poter regalare soddisfazioni ancora maggiori, ma che si è chiuso con una giornata difficile da archiviare.

A sorridere è invece la Movistar, che celebra il trionfo di Reusser e il successo di squadra condiviso anche da Francesca Barale, compagna della vincitrice e protagonista di una settimana da incorniciare per la formazione spagnola.