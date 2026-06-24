Taglio del nastro per la rinnovata "Via dei torchi e dei mulini"

Sarà ufficialmente inaugurata sabato 27 giugno la rinnovata “Via del torchi e dei mulini”, l’antico sentiero che collega le frazioni alte di Domodossola e Villadossola. Si tratta del risultato di un importante progetto di ripristino e valorizzazione del percorso, curato dalla sezione Seo Cai di Domodossola in qualità di ente capofila, con il contributo del Lions Club di Domodossola in occasione del suo 60esimo anniversario di fondazione, dei comuni di Domodossola e Villadossola e con il sostegno di Fondazione Cariplo. Mesi di progettazione e di lavori sul campo per rinnovare uno dei sentieri più amati dell'Ossola, itinerario di collegamento tra i due principali centri della valle e tra alcune piccole località collinari ricche di storia e testimonianze rurali del passato, come ricorda il nome stesso della via.

Il programma della giornata del 27 giugno (che in caso di maltempo sarà rinviata al 4 luglio) ha come cuore pulsante l’antico borgo di Tappia. Quest’ultimo può essere raggiunto seguendo diversi percorsi: uno più facile e adatto a tutti, con partenza alle 9.00 dal Sacro Monte Calvario (ritrovo in largo Insigniti al merito della Repubblica Italiana) con guide Cai della sezione di Domodossola. Il secondo percorso è invece rivolto ad escursionisti esperti e prevede la partenza dalla frazione Boschetto di Villadossola, con ritrovo alle 8.00 e accompagnamento delle guide Cai della sezione di Villadossola; è prevista una sosta a Sogno. È inoltre possibile raggiungere Tappia grazie ad un servizio navetta con partenza dalla Lucciola di Villadossola, attiva dalle 9.00 alle 17.00 (costo 5 euro, gratuito per under 14 e persone con disabilità).

I festeggiamenti avranno inizio a Tappia a partire dalle 10.00 con visite guidate del borgo, musica e canti a cura del coro Seo Cai di Domodossola e del quartetto “Ottoni del lago”- che alle 11.00 terranno un concerto nella chiesa di Tappia -, l’inaugurazione del nuovo museo e la vendita di prodotti tipici. Alle 12.00 il taglio del nastro alla presenza delle autorità del territorio e, a seguire, la distribuzione di polenta, sciriui, gorgonzola e crescenzino. Nel pomeriggio prosegue la festa con canti, musica e balli. Il giorno successivo, domenica 28 giugno, alle 11.00 con la messa solenne nella chiesa di San Zenone a Tappia.