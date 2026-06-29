Wimbledon, tregua dei giocatori al boicotaggio: "Incontri costruttivi"

(Adnkronos) -

I migliori tennisti, tra cui i numeri uno al mondo Jannik Sinner e Aryna Sabalenka, hanno fermato la loro protesta contro i premi in denaro ritenuti troppo bassi a Wimbledon, come annunciato oggi dai rappresentanti dei giocatori. I tennisti avevano deciso di limitare le loro conferenze stampa a 15 minuti durante la prima settimana di Wimbledon, estendendo una protesta simile a quella intrapresa per gli incontri con i media prima del torneo al Roland Garros a maggio. I giocatori sostenevano di ricevere attualmente solo il 15% dei ricavi dei tornei del Grande Slam, chiedendo invece il 22%. Wimbledon ha aumentato i premi in denaro del 20%, una mossa che i giocatori hanno definito come un "gradito passo avanti".

I rappresentanti dei giocatori il giorno dell'inaugurazione del torneo, avevano detto che "i giocatori hanno confermato la ripresa dei normali impegni con i media" dopo aver tenuto "incontri costruttivi". "Questa decisione si basa sull'impegno di Wimbledon a presentare proposte specifiche, anche se le questioni di fondo rimangono irrisolte e i giocatori valuteranno attentamente le proposte una volta ricevute", si legge nella dichiarazione. "Il dialogo con Wimbledon e gli altri tornei del Grande Slam proseguirà".

La presidente dell'All England Club, Sally Bolton, ha espresso sollievo per il fatto che la protesta non sarebbe continuata durante il torneo. "Penso sia un'ottima notizia che ora noi e loro possiamo concentrarci sui campionati e sul tennis", ha dichiarato ai giornalisti. "Abbiamo avuto delle conversazioni davvero proficue durante il fine settimana, molto positive, e abbiamo sostanzialmente confermato quanto già concordato in precedenza, ovvero la volontà di proseguire con un dialogo costruttivo". I campioni dei singolari di Wimbledon intascheranno 3,6 milioni di sterline, una cifra superiore ai 3 milioni di sterline guadagnati nel 2025, da Iga Swiatek e Jannik Sinner.