Macugnaga: torna la Fiera di San Bernardo tra artigianato, tradizioni e montagne

Macugnaga è pronta ad accogliere la XXXVII edizione della Fiera di San Bernardo, storico appuntamento dedicato all'artigianato e alle tradizioni delle Terre Alte, in programma da venerdì 3 a domenica 5 luglio. Da oltre trent'anni la manifestazione rappresenta uno degli eventi più significativi dell'estate alpina, capace di richiamare migliaia di visitatori e numerosi artigiani provenienti da diverse regioni italiane e dalla vicina Svizzera.

La fiera affonda le proprie radici nell'antica Fiera dell'Assunta, documentata fin dal Medioevo nei pressi della Chiesa Vecchia, e oggi continua a valorizzare il patrimonio culturale Walser e le attività artigianali che caratterizzano le comunità di montagna.

Per tre giorni le vie del paese ospiteranno una grande mostra mercato con lavorazioni in legno, pietra, ferro battuto, ceramica, tessuti, ricami, cesteria e numerosi manufatti realizzati secondo le antiche tecniche della tradizione alpina. Gli espositori arriveranno dalle vallate del Monte Rosa, dalla Valle d'Aosta, dal Piemonte, dalla Lombardia, dall'Alto Adige e dalla Svizzera.

Il programma prenderà il via stasera con un concerto nella chiesa parrocchiale di Staffa, dove si esibiranno il Coro La Rocca di Arona e il Coro Monte Rosa.

Sabato sarà dedicato all'apertura ufficiale della mostra mercato e agli appuntamenti culturali. Dopo l'inaugurazione istituzionale, spazio al convegno "Il Nuovo Montanaro", dedicato ai cambiamenti che stanno interessando il vivere e il lavorare nelle aree montane. In serata sarà consegnata l'Insegna di San Bernardo a Rolf Marti, seguita dallo spettacolo teatrale "Terre Alte – Manuale di sopravvivenza per nuovi montanari".

Domenica la manifestazione vivrà il suo momento più solenne con la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Sion Jean-Marie Lovey, seguita dalla tradizionale processione dedicata a San Bernardo con la partecipazione dei gruppi Walser in costume tipico. In programma anche la benedizione degli attrezzi di montagna, il tradizionale incanto delle offerte sotto il Vecchio Tiglio e la distribuzione del pane nero e del pane dell'amicizia.

Durante l'intera giornata saranno inoltre allestite esposizioni dedicate alla storia di Macugnaga e della Valle Anzasca, mentre l'associazione Alte Lindebaum Gemeinde presenterà la mostra fotografica itinerante "La montagna negli occhi".

Organizzata dal Comitato della Comunità Walser con il patrocinio della Regione Piemonte, della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e del Comune di Macugnaga, oltre al sostegno della Fondazione Maria Giussani Bernasconi, la Fiera di San Bernardo si conferma un appuntamento capace di unire tradizione, cultura e valorizzazione del territorio, mantenendo vivo il patrimonio delle comunità alpine.