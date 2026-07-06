Svizzera, furto in un'armeria a Sion: sette arrestati

Sette arresti e la maggior parte della refurtiva recuperata. E’ il risultato delle indagini avviate dalla Polizia cantonale del Vallese dopo il furto con scasso avvenuto nella notte tra il 3 e il 4 luglio in un'armeria di Sion.

Gli arrestati sono tutti cittadini francesi, di età compresa tra i 16 e i 31 anni. Dopo aver forzato la porta principale dell'armeria, i malviventi si erano impossessati del bottino, dandosi alla fuga a bordo di un veicolo con targhe francesi.

Immediate le ricerche della Polizia cantonale vodese, delle polizie municipali di Monthey e Martigny, della Polizia Regionale delle Città del Centro, dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza delle frontiere, delle brigate cinofile vallesana e vodese, con il supporto di droni e di un elicottero Super Puma dell'esercito equipaggiato con un sistema di visione notturna e di rilevamento termico.

I fuggitivi avevano anche forzato un posto di blocco della polizia e quindi abbandonato il veicolo. Due di loro erano stati arrestati poco dopo il furto, gli altri tre sono stati fermati successivamente insieme ai due complici.