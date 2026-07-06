Caddese protagonista al Trofeo Gruppo Alpini di Vagna

Si chiude con un bilancio estremamente positivo l'ottava edizione del Circuito Vagna – Trofeo Gruppo Alpini per la Caddese, protagonista di una giornata ricca di successi sia a livello individuale sia nelle classifiche di società.

La formazione biancoverde ha infatti conquistato il primo posto nella classifica generale per società, aggiungendo anche il secondo posto nella graduatoria riservata alle categorie Esordienti, a conferma della qualità del lavoro svolto anche sul settore giovanile.

Nelle categorie agonistiche sono arrivati numerosi risultati di prestigio. Tra le Allieve, Alyssa Brizio ha conquistato una brillante vittoria, salendo sul gradino più alto del podio.

Ottime prestazioni anche tra i Cadetti, dove la Caddese ha piazzato ben tre atleti nella top six: Andrea Fontana ha vinto la gara, Luca Bartoli ha chiuso al terzo posto, mentre Niccolò Greco si è classificato sesto.

Successi anche nella categoria Ragazzi, con Martino Aleotti primo al traguardo e Francesco Cortella secondo. Tra le Ragazze, vittoria anche per Lucrezia Cameroni, affiancata dal quinto posto di Arianna Minoggio.

Grande partecipazione, infine, nelle categorie Esordienti, dove la società ha schierato un folto gruppo di giovani atleti.

Negli Esordienti 10 anni hanno preso parte alla manifestazione Matteo Fontana, Antonio Riso, Riccardo Junior Biundo e Adriano Runci, mentre tra le ragazze hanno gareggiato Martina Prini, Eleonora Prini, Clarissa Presutto e Bianca Varesi.

Negli Esordienti 8 anni, in campo maschile era presente Enea Pianzola, mentre tra le bambine hanno gareggiato Vera Frassetti e Valentina Greco.