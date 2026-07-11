Premio Info-Point Leggere le montagne: annunciati i vincitori FOTO

Si è tenuta nei giorni scorsi la cerimonia conclusiva dell’ottava edizione del Premio Info-Point Leggere le Montagne, promosso dall’associazione Ars.Uni.Vco in collaborazione con il segretariato permanente della Convenzione delle Alpi, l’ufficio scolastico provinciale e il Parco della Fantasia Gianni Rodari di Omegna. La cerimonia, che ha visto la premiazione dei vincitori, si è tenuta al termine dell’educational tour, una due giorni di formazione dedicata agli studenti e alle studentesse che si sono classificati ai primi dieci posti di ciascuna categoria. L’educational di quest’anno si è svolto a Verbania, con la visita della sede del Cnr Irsa per approfondire la tematica dei laghi alpini come sentinelle del cambiamento climatico e al Museo del Paesaggio per una passeggiata narrativa pensata e sviluppata dal Cai Verbano che osservare i cambiamenti climatici attraverso l’arte. Infine, un laboratorio creativo basato sul metodo Caviardage che si è svolto tra i Giardini di Villa Taranto e Casa Ceretti.

Questi i vincitori del concorso. Per la categoria Racconti, dedicata alle classi terze delle scuole secondarie di primo grado, il primo posto è andato a Luigi Samuel Cavallo (istituto comprensivo Bagnolini di Villadossola) con “Uncirajii”; secondo posto a Yassmine Koudri (istituto comprensivo Beltrami di Omegna) con “La montagna delle meraviglie”; terza Gaia Ribellino (istituto comprensivo Beltrami di Omegna) co “I colori del silenzio”.

Per la categoria Post, rivolta alle scuole secondarie di secondo grado, il vincitore è Andrea Francia (istituto Fobelli di Crodo) con “Silenzio”; secondo classificato Kilian Bossi (istituto Ferrini-Franzosini di Verbania) con “Le Alpi del cuore”. Un pari merito per il terzo posto, andato a due studenti del liceo Spezia di Domodossola: Alberto Bassi con “Sera d’autunno inoltrato” e Francesco Ramoni con “Tramonto tra le rocce”.