Varzo, una grande risottata per festeggiare i 30 anni della Pro Loco Valle Divedro

La Pro Loco Valle Divedro celebra il 30° anniversario di fondazione con una serata speciale aperta a tutta la cittadinanza. L'appuntamento è in programma sabato 18 luglio, alle ore 19, in piazzale Trieste a Varzo, dove sarà protagonista una grande risottata organizzata per festeggiare i trent'anni di attività dell'associazione.

L'evento prenderà il via con il saluto del presidente della Pro Loco, seguito dagli interventi delle autorità presenti. Successivamente sarà offerta ai partecipanti una cena conviviale, occasione per condividere un importante traguardo e ripercorrere tre decenni di impegno a favore della valorizzazione del territorio e della comunità della Valle Divedro.

La festa proseguirà poi con la musica dal vivo del gruppo Glamour Live Music, che accompagnerà la serata con intrattenimento e animazione.

Per rendere ancora più suggestiva l'iniziativa, gli organizzatori invitano tutti i partecipanti a indossare una maglietta bianca durante la serata.

Le prenotazioni sono aperte fino a venerdì 17 luglio e possono essere effettuate contattando il numero 333 548 1843.

La Pro Loco invita cittadini, residenti e visitatori a partecipare numerosi per condividere un momento di festa, amicizia e valorizzazione del territorio, celebrando insieme i primi trent'anni di storia dell'associazione.