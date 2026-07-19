Domodossola, nessuna sorpresa nelle nomine: Varesi e Taglianetti guideranno i nuovi Comprensivi Domo 2 e Domo 1

Nessuna sorpresa nelle nomine dei dirigenti scolastici per l'Ossola. Come già ampiamente ipotizzato nelle scorse settimane, l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte ha ufficializzato gli incarichi che accompagneranno l'avvio del nuovo assetto della rete scolastica dal prossimo 1° settembre: Chiara Varesi guiderà il nuovo Istituto Comprensivo Domo 2, mentre Patrizia Taglianetti sarà alla direzione del nuovo Istituto Comprensivo Domo 1.

La principale novità riguarda proprio Domodossola, dove il piano di dimensionamento scolastico ha ridisegnato l'organizzazione delle scuole cittadine con la nascita di due nuovi istituti comprensivi.

Chiara Varesi, già dirigente delle scuole medie Floreanini, continuerà quindi a guidare il nuovo Domo 2, mentre Patrizia Taglianetti, fino ad oggi dirigente del Primo Circolo Didattico di Domodossola, assumerà la guida del Domo 1.

La riorganizzazione rappresenta uno dei cambiamenti più significativi per la scuola ossolana degli ultimi anni. La nascita dei due Comprensivi comporterà infatti anche la divisione delle scuole medie Floreanini, che in passato erano già due realtà distinte prima dell'accorpamento in un unico istituto di scuola secondaria di primo grado. Il nuovo assetto non si limiterà però a separare le due sedi di via Terracini e via Ceretti, ma darà vita a due istituti comprensivi completi, comprendenti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, con l'obiettivo di rafforzare la continuità educativa e la progettazione didattica.

Il dimensionamento scolastico, approvato dalla Regione Piemonte, nasce dall'esigenza di razionalizzare la rete delle autonomie scolastiche anche alla luce del progressivo calo demografico, ma punta allo stesso tempo a garantire percorsi formativi più omogenei e continui, dalla scuola dell'infanzia fino alla secondaria di primo grado.

La distribuzione degli studenti tra i due istituti, dopo le iscrizioni già avvenute a inizio anno, è rimasta sostanzialmente stabile. Al Domo 2, con sede nella scuola media di via Terracini, saranno attivate sei classi prime per un totale di 119 alunni, di cui 40 iscritti al percorso ordinario e 79 all'indirizzo musicale. Al Domo 1, con sede in via Ceretti, partiranno invece tre classi prime con 53 studenti complessivi.

Per l'Ossola arriva anche la conferma di Ornella Barre alla guida dell'Istituto Comprensivo Innocenzo IX di Baceno. Per la dirigente era infatti giunto a scadenza il precedente triennio di incarico ed era quindi necessaria la riconferma da parte dell'Ufficio scolastico regionale.

Infine, dal 1° di settembre sarà posta in quiescenza la dirigente dell'Istituto Comprensivo Testore di Santa Maria Maggiore. Molto probabilmente la sua dirigenza andrà in reggenza, in attesa del titolare.

Il quadro delle dirigenze quindi non è ancora del tutto definito. Ad agosto saranno infatti assegnate le reggenze per gli istituti ancora privi di un dirigente titolare. Tra questi figura l'Istituto Comprensivo Bagnolini di Villadossola, attualmente affidato a Stefania Rubatto, dirigente del Liceo Spezia di Domodossola. A completare il mosaico contribuiranno anche le immissioni in ruolo dei vincitori dell'ultimo concorso per dirigenti scolastici, che potrebbero portare all'assegnazione di nuovi titolari nelle sedi oggi coperte da reggenza.