La montagna come aula a cielo aperto: a Buttogno riapre il Centro Visita del Parco Val Grande

Ha preso il via domenica 12 luglio a Buttogno, frazione di Santa Maria Maggiore, una nuova stagione dedicata alla scoperta e alla valorizzazione del Parco Nazionale Val Grande. La sezione CAI Valle Vigezzo ha infatti inaugurato la riapertura del Centro Visita, restituendo a residenti e turisti un importante punto di riferimento per l'informazione e l'educazione ambientale, rimasto chiuso per diversi anni e ora completamente rinnovato.

L'inaugurazione è stata accompagnata dalla presentazione del volume "Attimi di Val Grande" di Dino Perrotta e Raffaele Marini, alla presenza del presidente del CAI Valle Vigezzo, Tiziano Maimone, del presidente del Parco Nazionale Val Grande, Luigi Spadone, delle autorità locali e di un numeroso pubblico.

Cuore della nuova attività del Centro è il progetto "A scuola di montagna", nato dalla collaborazione tra il CAI Valle Vigezzo e l'Istituto Comprensivo "Andrea Testore". Gli studenti sono stati protagonisti della realizzazione di materiali didattici e interattivi pensati per sensibilizzare i visitatori al rispetto dell'ambiente montano. Tra questi figurano un decalogo con dieci semplici regole per ridurre l'impatto umano in quota e due pannelli dedicati alla fauna locale, con curiosità e giochi sulle impronte e sulle abitudini degli animali che popolano i diversi ambienti della valle.

Il progetto punta inoltre a coinvolgere direttamente i ragazzi, che diventeranno guide per accompagnare altre classi e famiglie in un'esperienza di apprendimento tra pari. Parte dei materiali realizzati sarà inoltre installata lungo i sentieri e nei rifugi della Valle Vigezzo, contribuendo a diffondere una maggiore cultura della tutela ambientale.

La riapertura del Centro Visita sarà accompagnata per tutta l'estate da un ricco calendario di appuntamenti. Il 31 luglio è in programma la proiezione del documentario "La via incantata", dedicato al viaggio dello scrittore Marco Albino Ferrari nella natura selvaggia della Val Grande insieme alla guida Tim Shaw. Nei pomeriggi del 5 e del 19 agosto spazio ai laboratori di educazione ambientale per i più piccoli, mentre l'11 agosto si terrà una serata di approfondimento dedicata alla geologia del territorio con la professoressa Irene Bollati dell'Università degli Studi di Milano e gli esperti del Geoparco UNESCO Sesia Val Grande.

Il giorno successivo, il 12 agosto, sarà invece organizzata un'escursione guidata lungo l'Anello Geoturistico della Valle Loana, con percorsi differenziati per famiglie ed escursionisti esperti. Il programma proseguirà il 25 settembre con un incontro dedicato agli effetti degli sport invernali outdoor sulla fauna alpina, a cura di Radames Bionda delle Aree Protette dell'Ossola.

Per tutta l'estate il Centro Visita resterà aperto al pubblico nei fine settimana di luglio, tutti i giorni di agosto ad eccezione del martedì e nel primo fine settimana di settembre, offrendo un punto di riferimento per chi desidera conoscere più a fondo il patrimonio naturalistico della Val Grande.

Informazioni e aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito www.caivigezzo.org