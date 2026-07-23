Memorial Toti for Ugi, una giornata di sport e solidarietà nel ricordo di tre amici

Sport, amicizia e solidarietà: sabato 25 luglio al campo sportivo di Pieve Vergonte, torna con la quarta edizione il "Memorial Toti for Ugi", manifestazione organizzata da Ossola Amica dell'Ugi insieme alla famiglia di Toti e all'Asd Fomarco Don Bosco Pievese. L'intera giornata sarà dedicata al ricordo di figure molto conosciute e amate in paese, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore dell'Ugi – Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini.

"Quest'anno il Memorial sarà una grande festa, ancora più grande, organizzata dalla nostra associazione insieme alla famiglia di Toti – spiega il presidente di Ossola Amica dell'Ugi, Damiano Bassi – Oltre al torneo di calcio con dieci squadre, già dal mattino vivremo una giornata ricca di iniziative. A mezzogiorno ci sarà il pasta party, nel pomeriggio il torneo di toro meccanico e saremo presenti con la nostra bancarella e con tanti volontari, anche provenienti direttamente dall'Ugi di Torino".

L'iniziativa nasce proprio per mantenere vivo il ricordo di Toti, storico volto di Pieve Vergonte. Fabio Paonessa era infatti il gestore del bar Destiny: è morto nel 2020 a 57 anni.

"Era una figura storica del paese, aveva un bar che per tanti giovani è stato un punto di riferimento. Insieme agli amici e alla famiglia continuiamo a volerlo ricordare, quest'anno ancora di più" sottolinea Bassi.

Nel corso della giornata ci sarà spazio anche per altri momenti di commemorazione. "Ricorderemo non solamente Toti, ma anche Stefano Bargiga e Cristiano Oberoffer. Ci saranno momenti dedicati a questi tre nostri amici che non ci sono più".

Il programma prenderà il via alle 9:30 con il torneo di calcio 6+1, al quale parteciperanno dieci squadre, preceduto dal ritrovo delle formazioni alle 9. A mezzogiorno è in programma il pasta party, mentre nel pomeriggio spazio al divertimento con il toro meccanico, oltre ai giochi per i bambini. Dalle 19 si terranno le premiazioni del torneo, seguite dalla grigliata e da una serata all'insegna della musica.

La serata proseguirà con la musica. "Aprirà Sofia, la figlia di Stefano Bargiga, nelle vesti di dj - aggiunge Bassi - e successivamente salirà in consolle dj Lele. Sarà un momento di festa, ma anche di ricordo e di condivisione".

Per tutta la giornata saranno attivi il punto ristoro con bar, piadine, salamelle e cocktail, mentre non mancheranno le premiazioni del torneo, con il Trofeo Memorial Toti, il premio Fair Play in memoria di Cristiano Oberoffer, il riconoscimento al capocannoniere, al miglior portiere, il Trofeo dell'Amicizia in memoria di dj Stewe, oltre a medaglie ricordo e coppe per tutte le squadre partecipanti.

Bassi infine ringrazia quanti hanno contribuito all'organizzazione dell'evento: "Un grazie al Fomarco Calcio, che anche quest'anno ci mette gratuitamente a disposizione il campo sportivo, e al Comune di Pieve Vergonte, che ha concesso il patrocinio alla manifestazione. Tutti i fondi raccolti durante la giornata saranno devoluti all'Ugi per sostenere i nostri progetti a favore delle famiglie dei bambini malati di tumore".