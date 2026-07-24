Allerta gialla in Piemonte: da domani attesi temporali forti su VCO, Novara e pianura novarese

Torna il maltempo sul Piemonte. Arpa Piemonte ha emesso un bollettino di allerta gialla per temporali valido per la giornata di sabato 25 luglio, con particolare attenzione al Verbano Cusio Ossola e al Novarese, dove dal pomeriggio sono attesi i fenomeni più intensi.

L'allerta riguarda in particolare la zona A (Toce), che comprende il Verbano Cusio Ossola e parte della provincia di Novara, e la zona I (Pianura Settentrionale), nella quale rientra anche il resto del territorio novarese. In entrambe le aree il livello di criticità è giallo per il rischio di temporali.

Secondo il Centro Funzionale di Arpa Piemonte, i fenomeni potranno provocare locali allagamenti, caduta di alberi, grandinate, fulminazioni e isolati fenomeni di versante, mentre non sono previste criticità di carattere idraulico né idrogeologico diffuso.

Nel bollettino viene inoltre evidenziato che i temporali più intensi sono attesi a partire dal pomeriggio di sabato, quando masse d'aria più instabili favoriranno lo sviluppo di rovesci anche di forte intensità.

Per questo motivo la Protezione civile invita alla prudenza, soprattutto durante le attività all'aperto e negli spostamenti. Si raccomanda di evitare soste in prossimità di alberi, corsi d'acqua e aree soggette ad allagamenti, oltre a prestare attenzione all'eventuale formazione di grandinate e raffiche di vento.

L'allerta resterà in vigore fino all'aggiornamento del bollettino previsto nella giornata di sabato 25 luglio.