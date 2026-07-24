Oltre 500 runners a Feriolo per la terza tappa di Vco in Corsa

Continuano con grande partecipazione le corse podistiche serali del calendario VCO in Corsa. Giovedì 23 si è corso a Feriolo e anche nella ridente frazione bavenese i runners non si sono fatti attendere. Oltre 500 i partecipanti, ben 150 in più dello scorso anno, provenienti da tutte le provincie limitrofe, non hanno voluto mancare al terzo appuntamento del trittico dei laghi riempendo a dismisura il lungolago, già gremito di turisti, ove erano posto sia partenza che arrivo.

Organizzata dall’ASD Gravellona VCO sotto l’egida della FIDAL, anche quest’anno la corsa, a causa della passerella ammalorata sul fiume Toce che non garantiva il transito in sicurezza degli atleti, ha dovuto rinunciare al classico circuito ad anello che si snodava sulla ciclopedonale della piana del Toce e optare per il transito nel Tecnoparco. Certamente meno suggestivo ma comunque percorso di 5 km e 200 metri molto veloce per la mancanza di asperità, sul quale i podisti non hanno mancato di darsi battaglia e dare, come si dice in gergo, "una sgasata al motore" per testare il proprio stato di forma.

Il primo a giungere al traguardo è stato lo stresiano Luca Ronchi del Team Luciani che ha bissato la vittoria dell’Isola Pescatori. Dopo aver duellato per tutta la gara con Riccardo Borgialli di Sport Project è riuscito a precederlo allo sprint fermando il cronometro dopo 16 minuti e 7 secondi. Terza piazza per il giovanissimo Andrea Capelli, anch’egli di Sport Project, che ha preceduto i compagni di squadra Alessandro Bartoli, Matteo Fodrini e Christian Piana.

Combattuta anche la gara femminile con le prime tre giunte nell’arco di una trentina di secondi. L’ornavassese Stefania Termignoni, già vincitrice la settimana prima a Mergozzo, in 19'43" ha avuto la meglio per 22 secondi su Alice Gattoni, che si era aggiudicata il Giro dell’Isola Pescatori, mentre sul gradino più basso del podio è salita la giovane Silvia Signini, distanziata di 31 secondi, che ha preceduto Sara Filiberti.

VCO in Corsa non si ferma, oggi si corre a Verbania la B4B Run, sabato La Sfadiaà a Craveggia, domenica mattina sarà la volta di Aurano e lunedì a Calice di Domodossola il 18° Trofeo del Donatore AVIS.