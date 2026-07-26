Cultura e comunità, tre progetti del Vco sostenuti da Fondazione Cariplo

La cultura come occasione di incontro, partecipazione e crescita delle comunità. È questo l'obiettivo del bando “Nuovi ponti culturali”, attraverso il quale Fondazione Cariplo sostiene dieci progetti - di cui tre nel Verbano Cusio Ossola - che sperimentano nuovi modi di fare e vivere la cultura, coinvolgendo pubblici diversi, valorizzando i territori e portando attività artistiche e culturali anche al di fuori dei luoghi tradizionalmente dedicati alla cultura. Le risorse stanziate sono pari a 1.220.000 euro. I progetti sostenuti favoriscono la partecipazione di nuovi pubblici e a promuovere una proposta culturale più inclusiva, rappresentativa e capace di generare relazioni all'interno delle comunità.

Tra i progetti sostenuti dalla Fondazione Cariplo nel Vco, “Passi - Paesaggio, giardini, saperi, società” della Fondazione Giardini Botanici Villa Taranto cap. Neil Mc Eacharn di Verbania. Si tratta di un programma di attività condivise tra Giardini di Villa Taranto, Museo del Paesaggio, Centro Eventi Il Maggiore, Biblioteca di rete del Vco e Ars.Uni.Vco per favorire una fruizione integrata del patrimonio culturale e paesaggistico del Verbano Cusio Ossola. Il contributo sarà di 140mila euro.

Altri 140mila euro saranno destinati alla Fondazione Tones on the Stones di Crevoladossola per “Vette creative: Tones Teatro Natura, un hub per nuove comunità”, con un programma di attività culturali, formative e immersive a Tones Teatro Natura (nell’ex cava di Oria) e in luoghi aperti della Val d’Ossola per giovani, scuole, famiglie, pubblici fragili e professionisti delle industrie culturali e creative.

Un contributo di 130mila euro, infine, andrà all’associazione Settimane Musicali di Stresa - Festival internazionale Plurali per natura, per l’ampliamento della programmazione classica dello Stresa Festival con format immersivi e contaminazioni tra musica classica, jazz, elettronica e linguaggi contemporanei, grazie anche al coinvolgimento operativo di giovani under 30 nella programmazione.

Giulia Margaroli, membro della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo per il territorio del Vco, dichiara: “Con il bando “Nuovi ponti culturali” vogliamo sostenere una cultura capace di uscire dai luoghi consueti e di parlare a pubblici diversi, creando occasioni di partecipazione, incontro e riconoscimento reciproco. I progetti selezionati nel Verbano Cusio Ossola valorizzano un patrimonio culturale e paesaggistico straordinario, mettendolo in relazione con le comunità, i giovani, le famiglie e le persone che più difficilmente accedono all’offerta culturale. È un modo concreto per rafforzare i legami sul territorio e rendere la cultura una leva di inclusione, crescita e coesione sociale”.