Canalis (Pd): "La giunta Cirio taglia il fondo per la montagna: un milione in meno dal 2026"

“Dopo le polemiche sulla riforma Calderoli, ora arrivano anche i tagli della giunta Cirio". Lo afferma, in una nota, Monica Canalis, consigliera regionale del Partito Democratico. “Infatti, non solo alcuni comuni piemontesi hanno perso lo status di montanità e permangono incertezze sul Fosmit (Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di provenienza nazionale), ma oggi in terza Commissione consiliare l’assessore Gallo ha confermato un taglio del fondo regionale per la montagna, istituito nel 2019 e stabilizzato su una spesa storica di 10,5 milioni di euro, che dal 2026 saranno solo 9,3 milioni”.

"Un milione in meno - sottolinea Canalis - che l’assessore Gallo intende compensare con 2 milioni una tantum in più nel 2027, tratti dalle residualità del bando residenzialità. Nel 2026 le unioni montane riceverebbero 9 milioni e 11 milioni nel 2027, fermo restando che la spesa storica sul fondo regionale montagna si abbasserebbe da 10 a 9 milioni. Un’altra scelta della destra che penalizza le terre alte. Per questo il Pd in commissione ha votato contro il parere preventivo sulla delibera di giunta riguardante il riparto 2026. La montagna non può pagare i disastri della gestione della sanità che stanno scuotendo il bilancio regionale”.