Craveggia ospita la mostra “Tratto e colore” del prete pittore don Alberto Secci

Il prete pittore don Alberto Secci, dopo la mostra al teatro La Fabbrica di Villadossola dal tema prevalentemente religioso dal titolo “Ché tutte le cose pare sia scritto più in là”, espone in Valle Vigezzo, dove svolge la sua attività pastorale.

La mostra, dal titolo “Tratto e colore”, propone una serie di dipinti ad olio dedicati ai paesaggi della Valle Vigezzo, si terrà dall'1 al 16 agosto a Craveggia nella sala esposizioni “Piazza San Giacomo” ed è a ingresso libero. L'inaugurazione è in programma il primo agosto alle 17; con don Secci interverrà il critico d'arte Giuseppe Possa. Gli orari della mostra sono dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

La passione per la pittura, coltivata fin da ragazzo e sviluppata da autodidatta, lo ha portato a trarre ispirazione dai grandi maestri del passato, reinterpretandone le influenze.

“Don Alberto non segue le convenzioni accademiche - spiega Possa - la sua arte è guidata soltanto da un afflato spontaneo. Le opere esposte spaziano dai paesaggi agli scorci di chiese e oratori trasmettendo una sensibilità autentica che le rende intime. Uno degli elementi distintivi del suo lavoro è la costante ricerca della luce nelle sue infinite sfaccettature, che emergono in ogni composizione. Per l’autore la luce rappresenta una scintilla divina in grado di infondere vita al colore”.

Don Alberto Secci, nato a Domodossola il 19 gennaio 1963, ordinato sacerdote venticinquenne, inizia il suo percorso pastorale. Negli anni tra il 2007 e il 2008, don Alberto ha attirato l'attenzione dei media per la sua decisione di celebrare il rito della messa in latino secondo il rito preconciliare. Il sacerdote tradizionalista attualmente ha incarichi pastorali a Vocogno.