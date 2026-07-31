L’ondata di calore non dà tregua: sabato da bollino rosso sul Vco

Anche con l’arrivo del mese di agosto, non si placa l’ondata di calore che sta investendo il Verbano Cusio Ossola - e tutto il Piemonte - da ormai diversi giorni. Secondo il bollettino emesso da Arpa Piemonte è infatti prevista per domani, 1° agosto, un’altra giornata da bollino rosso nel Vco. Le temperature massime si confermano decisamente elevate, con picchi di 35 gradi (37 percepiti) e le minime che si assestano sui 23 gradi.

Un lieve miglioramento è previsto per la giornata di domenica 2 agosto, quando il bollino diventerà arancione: le massime arriveranno a 32 gradi. Crescono invece le temperature minime, pari a 25 gradi.