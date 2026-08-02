Il 2mila8volley si prepara: conferme e nuovi giocatori per la squadra domese

Il 2mila8volley Domodossola è tra i grandi protagonisti del mercato estivo e mette a segno tre importanti operazioni in vista della prossima stagione, assicurandosi tre atleti di assoluto valore che andranno a rinforzare una formazione già protagonista dello scorso campionato di Serie D.

La squadra domese, infatti, è reduce da una stagione di altissimo livello, conclusa al terzo posto dopo una straordinaria rimonta nella seconda parte dell’anno che aveva alimentato anche il sogno di raggiungere posizioni ancora più prestigiose. Un gruppo giovane, affiatato e costruito con una chiara prospettiva di crescita, che oggi sembra pronto a compiere un ulteriore salto di qualità e a riportare la pallavolo maschile domese stabilmente ai vertici del panorama regionale.

Come avviene naturalmente al termine di ogni stagione sportiva, il club ha salutato alcuni protagonisti degli ultimi anni. Hanno infatti lasciato Domodossola l’opposto ucraino Vsevolod Kurochkin (classe 2007), destinato con ogni probabilità a proseguire la propria carriera ad Acqui Terme, e Sebastiano Pennati, autentica bandiera del 2mila8volley, che ha deciso di concludere il proprio percorso agonistico dopo aver contribuito in maniera determinante alla storica promozione in Serie C. A loro si aggiunge anche il centrale D’Andrea, costretto a interrompere l’attività per motivi di studio.

La società guidata dalla presidente Candusso si è quindi mossa con decisione per sostituire le partenze e, al tempo stesso, alzare ulteriormente il livello tecnico del roster. Il risultato è una campagna acquisti di assoluto spessore, che conferma l’attrattività raggiunta dal progetto 2mila8volley e la crescente considerazione di cui gode la società nel panorama pallavolistico piemontese. A rinforzare il reparto dei centrali arriva Giorgio Fanelli, classe 2008 di Cannobio, cresciuto nell’Altiora Verbania e reduce dall’esperienza allo Yaka Volley Malnate, dove nella scorsa stagione ha disputato da titolare il campionato di Serie C e quello Under 19.

Il reparto degli schiacciatori ritrova invece Corrado Tarantello, domese classe 2001, che torna a vestire la maglia del 2mila8volley dopo importanti esperienze con Asti in Serie C, Pallavolo Torino e Reba Volley in Serie D. Nel suo percorso sportivo figurano anche due stagioni all’estero, prima a Valencia e successivamente, nel 2025/2026, a Tenerife, dove ha disputato il campionato di Prima Lega Nazionale spagnola.

Il fiore all’occhiello della campagna acquisti è rappresentato dall’arrivo dell’opposto Daniele Borghini, classe 1994, atleta di grande esperienza che torna a Domodossola, società nella quale aveva mosso i primi passi nel mondo della pallavolo. Dopo il passaggio all’Altiora Verbania nel 2012 ha costruito una carriera di alto livello, collezionando numerosi campionati di Serie C, spesso conclusi con la partecipazione ai play-off promozione. Nel suo curriculum figurano inoltre due esperienze con il Pavic Romagnano: una in Serie B e l’ultima, nella stagione appena conclusa, in Serie C, terminata anch’essa con la qualificazione ai play-off. Il suo ritorno rappresenta un innesto di grande spessore tecnico ed esperienza, destinato a dare ulteriore qualità a una squadra che punta a recitare un ruolo di primo piano nel prossimo campionato.

Grande soddisfazione in casa 2mila8volley anche per essere riusciti a confermare l’ossatura della formazione dello scorso anno: circa il 90% del gruppo è infatti rimasto a disposizione dello staff tecnico. La continuità del progetto, unita all’arrivo di tre giocatori di assoluto livello, consente alla società di presentarsi ai nastri di partenza con un roster ancora più profondo, competitivo e ricco di soluzioni.

Le premesse per vivere una stagione da protagonisti ci sono tutte. Ora la parola passa al campo.