Tragedia a Campliccioli, morte le due persone a bordo dell'ultraleggero FOTO

Si aggrava drammaticamente il bilancio dell'incidente avvenuto nella mattinata di oggi, mercoledì 26 agosto, in alta Valle Antrona. Sono morte entrambe le persone che si trovavano a bordo dell'elicottero ultraleggero precipitato nella zona del lago artificiale di Campliccioli, a circa 1.400 metri di quota. Le vittime sono un uomo di 60 anni e una donna di 63 anni.

L'incidente è avvenuto attorno alle 11. A fornire ulteriori elementi sulla dinamica è il sindaco di Antrona Schieranco, Franco Borsotti, che si è recato sul luogo della tragedia.

"L'ultraleggero ha urtato la teleferica che sale a Camposecco. È precipitato a valle della diga, sul terreno dopo lo sbarramento. Confermo che sono due le persone morte", spiega il primo cittadino.

Secondo le prime ricostruzioni, dunque, il velivolo avrebbe urtato la teleferica mentre si trovava nella zona del bacino di Campliccioli. Dopo l'impatto avrebbe preso fuoco, precipitando a valle della diga, sul terreno sottostante lo sbarramento. Per le due persone a bordo non c'è stato nulla da fare.

Nella zona sono in corso le operazioni dei soccorritori e di messa in sicurezza. Sono stati mobilitati più elicotteri, tra cui quello del 118 decollato da Borgosesia, insieme ai vigili del fuoco, alle forze dell'ordine e alle squadre di soccorso.

Dalle prime verifiche è inoltre emerso che l'elicottero precipitato non era partito dall'aviosuperficie di Masera, la struttura più vicina al luogo dell'incidente, situata a pochi chilometri da Domodossola. A Masera non era neppure previsto l'arrivo di un elicottero ultraleggero.

Restano da chiarire la provenienza e la destinazione del velivolo, oltre alla dinamica completa dell'incidente.