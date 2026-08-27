Un Memoriale per ricordare i lavoratori morti a Mattmark

Sarà inaugurato sabato 29 agosto, in occasione della cerimonia commemorativa del 61° Anniversario della tragedia. il Memoriale di Mattmark, la località del Vallese dove morirono 88 lavoratori, tra cui 55 italiani.

Organizzata dall’Associazione ItaliaValais e dal Comitato ad hoc “Mattmark 2025” la giornata rievocativa vedrà il taglio del nastro al Memoriale che ricorda il disastro sul lavoro del 30 agosto 1965.

Una tragedia causata da una grossa valanga di oltre due milioni di metri cubi di ghiaccio e detriti che cadde dal ghiacciaio dell'Allalin seppellendo il cantiere della diga di Mattmark nel Canton Vallese. Vi trovarono la morte 88 persone.

La giornata vedrà allee ore 10.00 a Saas-Grund la celebrata dal Vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey, per poi proseguire con l’inaugurazione del Memoriale alle 11 e gli interventi di Domenico Mesiano, presidente dell'Associazione ItaliaValais e del Comitato “Mattmark 2025”; Nicoletta Piccirillo, Console Generale d'Italia a Ginevra; Kurt Regotz, vicepresidente del Comitato “Mattmark 2025” ; Alwin Venetz, presidente del Comune di Saas-Grund; Christoph Gysel, curatore del Centro culturale Sonnenhalde; Oscar De Bona, presidente dell'Unaie e dell'Associazione Bellunesi nel Mondo (Abm); Mathias Reynard, consigliere di Stato del Cantone Vallese; Toni Ricciardi, presidente del Gruppo interparlamentare Italia Svizzera nonché deputato del Pd eletto in Svizzera; Lorenzo Kluzer, responsabile dell'Ambasciata d'Italia in Svizzera.